Дом моды дочери Кадырова откроет магазин в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице будет открыт магазин модного дома Firdaws, который возглавляет дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат, передает Агентство "Москва".

Там будут представлены женские и мужские коллекции, а также аксессуары и повседневная одежда, в том числе линии "Сон в летнюю ночь" и "Горная жемчужина". В открытии примут участие многие знаменитости, в том числе Тимати, Юлия Барановская и Анастасия Решетова.

Супруга главы Чечни Медни Кадырова основала модный дом Firdaws в октябре 2009 года. Айшат Кадырова является его президентом и креативным директором. В 2017 году в "Зарядье" провели показ новой коллекции Firdaws в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

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