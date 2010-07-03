Дом моды дочери Кадырова откроет магазин в Москве

В столице будет открыт магазин модного дома Firdaws, который возглавляет дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат, передает Агентство "Москва".
Там будут представлены женские и мужские коллекции, а также аксессуары и повседневная одежда, в том числе линии "Сон в летнюю ночь" и "Горная жемчужина". В открытии примут участие многие знаменитости, в том числе Тимати, Юлия Барановская и Анастасия Решетова.
Супруга главы Чечни Медни Кадырова основала модный дом Firdaws в октябре 2009 года. Айшат Кадырова является его президентом и креативным директором. В 2017 году в "Зарядье" провели показ новой коллекции Firdaws в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Ранее в центре Лондона собственную коллекцию одежды презентовала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Гости собрались на крыше магазина John Lewis & Partners на Оксфорд-стрит. Над созданием нарядов Маркл работала вместе с известными брендами и с дизайнерами. Эта коллекция стала для нее дебютной. Она состоит исключительно из одежды делового стиля.
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