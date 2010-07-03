Меган Маркл презентовала собственную коллекцию одежды

Герцогиня Сассекская представила собственную коллекцию одежды. Меган Маркл вернулась в Лондон из США и почти сразу приступила к работе. Накануне она презентовала капсульную коллекцию одежды Smart Works.
Гости собрались на крыше магазина John Lewis & Partners на Оксфорд-стрит. Меган выбрала для похода на мероприятие вещи из своей же коллекции: классическую белую рубашку, черные брюки с высокой талией и лодочки светло-коричневого оттенка.
Отмечается, что герцогиня надела украшения, которые носила принцесса Диана. Меган появилась с массивными золотыми браслетами.
Над созданием нарядов она работала вместе с известными брендами и с дизайнерами. Эта коллекция стала для нее дебютной. Она состоит исключительно из одежды делового стиля.
Часть денег от продажи вещей будет переведена благотворительной организации Smart Works, которая помогает женщинам найти работу.
В августе сообщалось, что Меган Маркл попала в эпицентр скандала. Ее имя было использовано неизвестной компанией для продажи таблеток для похудения. В Сети появилась реклама, в которой говорилось, что данное средство поможет любому сбросить лишний вес, не изнуряя себя физическими нагрузками и диетами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.