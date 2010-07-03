Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:26

Меган Маркл презентовала собственную коллекцию одежды

за рубежом общество

16:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/JASON SZENES

Герцогиня Сассекская представила собственную коллекцию одежды. Меган Маркл вернулась в Лондон из США и почти сразу приступила к работе. Накануне она презентовала капсульную коллекцию одежды Smart Works.

Показ прошел в центре Лондона, сообщают "Дни.ру".

Гости собрались на крыше магазина John Lewis & Partners на Оксфорд-стрит. Меган выбрала для похода на мероприятие вещи из своей же коллекции: классическую белую рубашку, черные брюки с высокой талией и лодочки светло-коричневого оттенка.

Отмечается, что герцогиня надела украшения, которые носила принцесса Диана. Меган появилась с массивными золотыми браслетами.

Над созданием нарядов она работала вместе с известными брендами и с дизайнерами. Эта коллекция стала для нее дебютной. Она состоит исключительно из одежды делового стиля.

Часть денег от продажи вещей будет переведена благотворительной организации Smart Works, которая помогает женщинам найти работу.

Меган Маркл презентовала благотворительную коллекцию одежды

В августе сообщалось, что Меган Маркл попала в эпицентр скандала. Ее имя было использовано неизвестной компанией для продажи таблеток для похудения. В Сети появилась реклама, в которой говорилось, что данное средство поможет любому сбросить лишний вес, не изнуряя себя физическими нагрузками и диетами.

Читайте также

за рубежом общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика