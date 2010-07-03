Меган Маркл презентовала собственную коллекцию одежды

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Герцогиня Сассекская представила собственную коллекцию одежды. Меган Маркл вернулась в Лондон из США и почти сразу приступила к работе. Накануне она презентовала капсульную коллекцию одежды Smart Works.

Показ прошел в центре Лондона, сообщают "Дни.ру".

Гости собрались на крыше магазина John Lewis & Partners на Оксфорд-стрит. Меган выбрала для похода на мероприятие вещи из своей же коллекции: классическую белую рубашку, черные брюки с высокой талией и лодочки светло-коричневого оттенка.

Отмечается, что герцогиня надела украшения, которые носила принцесса Диана. Меган появилась с массивными золотыми браслетами.

Над созданием нарядов она работала вместе с известными брендами и с дизайнерами. Эта коллекция стала для нее дебютной. Она состоит исключительно из одежды делового стиля.

Часть денег от продажи вещей будет переведена благотворительной организации Smart Works, которая помогает женщинам найти работу.



Меган Маркл презентовала благотворительную коллекцию одежды

В августе сообщалось, что Меган Маркл попала в эпицентр скандала. Ее имя было использовано неизвестной компанией для продажи таблеток для похудения. В Сети появилась реклама, в которой говорилось, что данное средство поможет любому сбросить лишний вес, не изнуряя себя физическими нагрузками и диетами.

