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Предложения Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта кажутся наиболее реалистичными. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times.

По мнению автора материала, победа находится в пределах досягаемости российских властей, при этом вне зависимости от того, кто будет избран президентом США в этом году.

Штаты же, наоборот, лишились репутации "оплота Запада", способного гарантировать защиту своим союзникам, говорится в статье.

В середине июня российский президент обозначил ряд условий для Киева, при которых РФ готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Среди них полный вывод ВСУ с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, официальное уведомление о том, что Украина не присоединится к НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины и прочие условия.

Тем не менее после недавней атаки украинских подразделений на Курскую область Путин подчеркнул, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики в РФ, не о чем говорить.