Трофейную технику НАТО покажут на военно-техническом форуме "Армия – 2023" в Кубинке – СМИ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Трофейная техника НАТО будет показана на международном военно-техническом форуме "Армия – 2023", который пройдет 14–20 августа в Кубинке. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине", – заявил источник агентства.

По его словам, будут представлены несколько образцов техники стран Запада, в том числе боевые машины пехоты.

За время проведения спецоперации российские военные сумели захватить образцы техники, в том числе боевые машины пехоты Bradley, а также танки Leopard и AMX.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 20-й армии ЗВО в ходе боев с украинскими боевиками на краснолиманском направлении захватили шведскую БМП CV-90. Машина была подбита гранатой РПГ при подходе к позициям России.

До этого стало известно, что ВС РФ захватили на запорожском направлении танк AMX-10 французского производства.



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