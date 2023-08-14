Наступление армии России под Харьковом станет страшным ударом для ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Успешное наступление ВС РФ в Харьковской области на фоне неудачного украинского контрнаступления станет страшным ударом для Киева. Об этом американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил в беседе с изданием The Hill.

По мнению военного, если под контроль российских сил перейдут территории под Харьковом, то у ВСУ появится новая серьезная проблема. Он также отмечает, что это вызовет разочарование у западных союзников Украины.

Канчиан считает, что подобное развитие событий будет "крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил". При этом сам полковник выражает сомнения, что у ВС РФ это удастся.

Ранее сообщалось, что Киев начал эвакуацию из Купянского района из-за продвижения ВС России. Глава подконтрольной Украине Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что за сутки были вывезены 111 человек.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские войска продолжают наступление на купянском направлении. Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак ВСУ.



ВС РФ отразили более 20 атак ВСУ на пяти направлениях – МО