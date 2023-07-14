МИД Швеции подтвердил возможность доступа судов РФ к месту подрыва "Северного потока"

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Международное право не препятствует нахождению государств или судов на месте подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Швеции.

В министерстве подчеркнули, что правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Таким образом, ведомство подтвердило возможность доступа российских судов к месту подрыва трубопровода.

Ранее состоялось заседание Совета безопасности ООН по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В преддверии заседания постпредства Дании, Швеции и ФРГ при ООН заверили, что для посещения мест подрывов газопровода нет никаких препятствий.

Согласно заявлению, некоторым судам требуется разрешение, но все они пользуются свободой плавания в местах взрывов в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

После этого постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия продолжит поднимать в Совбезе ООН вопрос подрыва "Северных потоков" до тех пор, пока не будут найдены виновники диверсий. Он добавил, что Россия оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий.

Небензя обратил внимание на утверждение в письме властей Дании, Швеции и Германии, согласно которому доступ к месту подрывов якобы открыт. По его словам, в таком случае российские следственные органы и эксперты могут самостоятельно и в любой момент обследовать место ЧП.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

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