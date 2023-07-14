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Украинская армия после многочисленных провалов и неудач во время попыток организовать контрнаступление на запорожском фронте приступили к перегруппировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его словам, ВСУ подтягивают на этом направлении новые резервы, чтобы накопить силы для новых атак. Вместе с тем атаки украинских войск зачастую заканчиваются для них же большими потерями и отступлением на исходные позиции, отметил Рогов.

Ранее сообщалось, что Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным Юган отразил атаку украинской армии на донецком направлении. По словам бойца, выиграть время для контратаки помогло замешательство украинских боевиков, которые перепутали местоположение вражеских окопов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по местам размещения боеприпасов украинской армии.

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