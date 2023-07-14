НАТО понимает, что принятие Киева в Альянс повлечет катастрофические последствия – МИД РФ

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Включение Украины в состав НАТО повлечет за собой катастрофические последствия для самого Североатлантического альянса, и страны военного блока это понимают. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала.

По его мнению, западные страны продолжат держать перед Киевом "морковку евро- и натоперспективы" для того, чтобы управлять процессами внутри этой страны.

Что касается присоединения Швеции к НАТО, то это является лишь вопросом времени, считает Грушко. По его словам, политика расширения военного блока является одним из инструментов поддержания странами НАТО конфронтации, поскольку Североатлантический альянс не может существовать без противника.

Замглавы МИД РФ отметил, что прошедший в Вильнюсе саммит Альянса полностью подчинил военно-политическую сферу Евросоюза, а также разрушил последние надежды европейцев на какую-либо автономию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.

Столтенберг также выступил за отмену плана действий по вступлению в Альянс для Украины. Генсек НАТО считает, что это поможет сократить процесс присоединения.

Вместе с тем президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса до разрешения текущего конфликта с Россией.

Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу для РФ