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Секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности, когда речь идет об украинском конфликте. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"У нас нет никаких иллюзий, что западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным и иным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Он добавил, что небеспристрастными также являются и спецучреждения ООН, которые работают на Украине на гуманитарном и правозащитном направлениях.

Ранее Небензя отметил, что РФ укажет на геополитические риски применения Киевом оружия Запада по мирным целям в России на заседании СБ ООН, которое состоится в пятницу, 14 июня.

До этого в ООН не смогли назвать причины, по которым атаки ВСУ на территорию Белгородской области замалчиваются во время брифингов организации. Данный вопрос был поднят в рамках очередного брифинга, посвященного гуманитарной ситуации в Харьковской области.

