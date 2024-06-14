Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 05:50

Политика
Главная / Новости /

Небензя: Москва укажет в ООН на геополитические риски применения оружия по РФ

Небензя заявил, что РФ выскажется в ООН о рисках применения оружия по своей территории

Фото: depositphotos/ognjen1234

Российская сторона укажет на геополитические риски применения ВСУ западного оружия по мирным целям в РФ на предстоящем заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва также выскажется и о гуманитарных последствиях подобных безрассудных решений.

Заседание в Совбезе ООН по теме поставок западного оружия Украине состоится в пятницу, 14 июня.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не изменил негативного отношения касательно применения ВСУ американского оружия по целям внутри России. Вместе с тем, по его словам, имеет смысл применение оружия США в прилегающих к Украине российских районах.

В мае этого года Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.

Новости мира: США исключили отправку военных инструкторов на Украину

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика