Небензя: Москва укажет в ООН на геополитические риски применения оружия по РФ

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Российская сторона укажет на геополитические риски применения ВСУ западного оружия по мирным целям в РФ на предстоящем заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщил постпред России при всемирной организации Василий Небензя в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва также выскажется и о гуманитарных последствиях подобных безрассудных решений.

Заседание в Совбезе ООН по теме поставок западного оружия Украине состоится в пятницу, 14 июня.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не изменил негативного отношения касательно применения ВСУ американского оружия по целям внутри России. Вместе с тем, по его словам, имеет смысл применение оружия США в прилегающих к Украине российских районах.

В мае этого года Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.