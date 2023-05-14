Власти Украины готовят детям своей страны "стерилизацию" в несознательном возрасте – РПЦ

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Киевские власти совместно с силами, стоящими за конфликтом на Украине, будут насаждать в стране такие антихристианские ценности, как гей-браки, разрушение семьи, гендерная идеология и смена пола для детей. Об этом заявил зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".

По его словам, подобное насаждение антихристианских ценностей приведет к фактической стерилизации детей в несознательном возрасте. Неизвестно, смогут ли жители Украины этому противостоять, добавил Кипшидзе.

Представитель РПЦ заявил, что во многих западных странах детям уже в 5–8 лет предлагают сменить пол, после чего назначают соответствующие гормоны, которые подавляют половое развитие. Вследствие этого в дальнейшем они теряют возможность стать отцами и матерями.

"Это закономерный результат плана – искалеченные жизни тысяч детей", – приводит слова Кипшидзе РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что необходимо ввести мораторий на одиннадцатую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), так как там транссексуализм не признается болезнью.

До этого стало известно, что российский Минюст утвердил документ Роскомнадзора о критериях определения ЛГБТ-пропаганды. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 и будет действовать до 1 сентября 2029 года.