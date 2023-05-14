04:13Политика
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Фото: depositphotos/billperry
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Первоначально тревога была объявлена в южных и восточных областях страны, после чего сирены были включены в центральной и западной частях Украины.
Ранее в военном медиацентре "Украина" сообщили, что свыше 170 объектов инфраструктуры получили повреждения на Украине за сутки.
В ночь с 12 на 13 мая украинские издания сообщали о нескольких взрывах в Киевской области. Также сообщалось, что в этом регионе работала система противовоздушной обороны.
Киев заявил о самом интенсивном воздушном ударе с начала года
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