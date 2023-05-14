Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: depositphotos/billperry

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первоначально тревога была объявлена в южных и восточных областях страны, после чего сирены были включены в центральной и западной частях Украины.

Ранее в военном медиацентре "Украина" сообщили, что свыше 170 объектов инфраструктуры получили повреждения на Украине за сутки.

В ночь с 12 на 13 мая украинские издания сообщали о нескольких взрывах в Киевской области. Также сообщалось, что в этом регионе работала система противовоздушной обороны.

Киев заявил о самом интенсивном воздушном ударе с начала года