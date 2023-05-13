Депутат сообщил о состоянии пострадавших после атаки ВСУ по Луганску шестерых детей

Фото: телеграм-канал "МВД ЛНР"

Состояние шестерых детей, которые получили травмы после украинского обстрела города Луганска, удовлетворительное. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу. Состояние удовлетворительное", – цитирует парламентария ТАСС.

О том, что в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей, ранее рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, четверым из них уже оказана помощь в полном объеме, еще двое подростков в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

Водолацкий также получил травмы после этой атаки, он 12 мая принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования республики. Свое состояние депутат оценил как нормальное.

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