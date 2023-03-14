Лавров заявил, что Запад навязывает России войну

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Запад видит в России препятствие на пути доминирования в мире, поэтому он начал навязывать ей войну. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, а это совсем не так", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, Россия не пытается сдерживать другие страны от реализации законных интересов. Лавров отметил, что ценность русофильства состоит в том, что Москва не призывает других на священную войну против западных стран.

До этого министр иностранных дел заявил, что Россия видит, как нацизм захватывает все больше государств в Европе. Актуальным вопросом на сегодняшний день остается человеческое отношение ко всем людям, сказал он.

Также Лавров уже заявлял, что Россия оказалась в эпицентре геополитической битвы. Он отметил, что происходящее в настоящее время на Украине похоже на войны, которые были в 1812 и 1941 годах. По его словам, те, кто хотел подчинить мир, собрали силы и направили их против России.

Запад ведет гибридную войну против РФ с целью превратить ее в страну-изгоя – Лавров

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