Сальдо заявил о нарушении порядка пересечения границ РФ заместителем генсека ООН

Фото: AP/TASS/Mary Altaffer

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, посетивший город Херсон, нарушил порядок пересечения государственных границ Российской Федерации. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале.

"Кроме того, вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично… хотя о какой совести можно говорить в этом случае", – написал Сальдо.

Он также порекомендовал гражданину Британии Гриффитсу встать "на защиту нагло аннексированной и оккупированной Англией северной части Ирландии".

Замгенсека ООН Гриффитс посетил Херсон 13 декабря. До этого в Херсоне побывал президент Украины Владимир Зеленский

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