Кириенко сообщил, что более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Более 150 активных участников Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправились на добровольной основе в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"В первую очередь огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации", – цитирует его ТАСС.

Слова благодарности Кириенко также адресовал волонтерам, которые оказывали помощь военным в спасении детей из подвалов, а также раздавали гуманитарную помощь, рискуя при этом собственной жизнью. По его словам, добровольцы, следующие за военными, спасли несколько тысяч людей.

Ранее Владимир Путин указом позволил участникам-добровольцам СВО претендовать на получение права ветерана боевых действий. Военнослужащие, вступившие в ряды российской армии на добровольной основе и получившие ранения, получат статус инвалида боевых действий.

До этого россиянам сообщили, что отказаться от срочной службы в армии в пользу добровольчества нельзя. Подобный вид военной службы можно заменить только ее прохождением по контракту.



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