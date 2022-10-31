Отказаться от срочной службы в пользу добровольчества в зоне СВО нельзя – "Объясняем.рф"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жители России, которые проходят срочную службу в армии, не смогут отказаться от нее, чтобы стать добровольцами в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Нет, отказаться от прохождения срочной службы нельзя, но ее можно заменить военной службой по контракту", – говорится в сообщении.

Совершеннолетние граждане, которые не состоят в запасе ВС России и имеют среднее или высшее профессиональное образование, могут заключить контракт о прохождении военной службы.

Пополнить ряды добровольцев в зоне спецоперации могут только те, кто прошел военную службу и находится в запасе.

Ранее сообщалось, что военные пенсионеры, призванные в рамках частичной мобилизации, получат довольствие военнослужащего по контракту. Уточняется, что их пенсионное обеспечение при это будет приостановлено.

Военные пенсионеры с нужной военно-учетной специальностью и не достигшие предельного возраста мобилизуются в том воинском звании, в котором числятся в запасе. Также отмечается, что будет учтено состояние здоровья призванного.



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