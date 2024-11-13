Нигер пригласил компании из РФ добывать уран в стране

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Нигер пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов страны, в том числе урана. Об этом сообщил министр горнодобывающей промышленности африканской страны Усман Абарчи.

"Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов", – приводит его слова РИА Новости.

Абарчи уточнил, что речь в области добычи полезных ископаемых идет не только об уране.

Ранее стало известно, что Россия списала долги государствам Африки на 20 миллиардов долларов.

До этого советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Москва работает над созданием независимой финансовой системы, с помощью которой планируется довести долю расчетов со странами Африки в дружественных валютах до 90% к 2030 году.