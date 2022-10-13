В Совбезе РФ назвали политическим заказом решение по Нобелевской премии мира

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов назвал выбор лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года очередным политическим заказом. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, институт Нобелевской премии уже давно превратился в инструмент западной политики.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия мира в этом году присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру "Мемориал" (признан иноагентом) и украинскому Центру гражданских свобод.

Лауреаты премии получат ее за "представление гражданского общества в своих странах". В Осло заявили, что они "продвигали право критиковать власти и защищать фундаментальные права граждан".

Владимир Путин заявил, что Норвежский Нобелевский комитет в значительной мере обесценил значимость Нобелевской премии мира. Глава государства раскритиковал, в частности, вручение награды бывшему президенту США Бараку Обаме.

Путин отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия, сохраняет хорошее отношение ко всем коллегам, в том числе к Обаме. Однако он подчеркнул, что не понимает, за что экс-лидер Соединенных Штатов был удостоен Нобелевской премии.

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