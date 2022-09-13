Запад пытается создать условия для "утечки мозгов" из РФ – Захарова

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Западные страны своими действиями в вопросе визового режима создают условия для "утечки мозгов" из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Она напомнила, что в ЕС рекомендуют провести ревизию ранее выданных многократных шенгенских виз. По ее словам, в том же документе есть открытое деление граждан по категориям для применения визовых послаблений.

"Этот шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны. За ним просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, нацеленной на создание условий для "утечки мозгов", – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что политизация ЕС вопросов передвижения людей в Европе в конечном счете навредит самому Евросоюзу.

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидалось, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.

