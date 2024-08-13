Временный поверенный Молдавии был вызван в МИД РФ

Фото: 123RF/mikrokon

Временного поверенного Молдавии в РФ А. Кетрару вызвали в МИД на фоне информации СМИ о том, что передаваемые Киеву F-16 будут базироваться на молдавских аэродромах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Москва призвала Кишинев строго придерживаться нейтрального статуса и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса.

В министерстве отметили, что продолжающаяся милитаризация Молдавии и проведение совместных учений вооруженных сил страны с контингентами государств – членов НАТО противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета республики и ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ.

Более того, считают в МИД РФ, это негативно влияет на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число россиян.

Первые истребители F-16 производства США заметили над контролируемой российскими военнослужащими территорией в Херсонской области. Эти воздушные судна замечали над Каховским округом с 7 августа.

По мнению главы округа Павла Филипчука, истребители F-16 пролетали над российской частью региона, чтобы вызвать панику у людей. Однако Филипчук выразил уверенность, что у этих самолетов будет "комариный" срок службы и они пополнят число трофеев армии РФ, представленных на Поклонной горе.

Российская компания "ФОРЭС" пообещала выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-15 или F-16. По словам заместителя исполнительного директора компании Ильи Потанина, выплата предполагается только за первый сбитый истребитель.

