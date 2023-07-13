Американский политолог заявил, что после победы РФ Украина станет государством-обрубком

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После победы России Украина потеряет обширные территории и превратится в государство-обрубок. Таким мнением поделился американский политолог Джон Миршаймер в интервью South China Morning Post.

В подобном виде страна не будет соответствовать критериям вступления ни в Евросоюз, ни в Североатлантический альянс, отметил эксперт.

Так, по мнению политолога, Украина потеряет около половины своей территории. Согласно прогнозу Миршаймера, активные боевые действия на Украине будут продолжаться еще два года.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине уже ничего не сможет помочь одержать верх в текущем конфликте.

До этого первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Российская Федерация победит в военном конфликте, однако идеологическая война будет идти дольше.