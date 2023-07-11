Экс-советник Пентагона заявил, что ничто уже не поможет Украине победить в конфликте

Фото: depositphotos/BigNazik

Ничто уже не сможет помочь Киеву одержать верх в текущем конфликте. С таким заявлением выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, Украина в данный момент висит на волоске в худшем смысле этого выражения, и какие-либо поставки вооружения не смогут ничего изменить.

Макгрегор также указал на то, что многие страны Запада находятся в отчаянии из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса.

Единственным выходом для Украины, по мнению полковника, является проведение переговоров на условиях РФ, поскольку Киев находится не в том положении, чтобы что-то диктовать.

Ранее Дуглас Макгрегор призвал президента Украины Владимира Зеленского готовиться к потере Одессы. По словам эксперта, в случае, если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, Киев может потерять дополнительные территории.

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте с Россией. По мнению Лукашенко, именно в этом причина ультиматума, выдвинутого президентом Украины Западу насчет своего участия в саммите НАТО.



Зеленский окончательно понял, что не победит – Лукашенко