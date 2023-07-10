РФ победит в военном конфликте, но идеологическая война будет идти дольше – Кириенко

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская Федерация победит в военном конфликте, но идеологическая война будет идти дольше. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии всероссийского форума "Дигория".

"Вот эта борьба, мы должны понимать, коллеги, что она будет самая длинная. Вот из этих трех войн сначала закончится горячая война, мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом", – передает ТАСС его слова.

Он отметил, что экономический конфликт будет дольше идти. Однако самой длинной, сложной и долгой будет информационно-психологическая и идеологическая война, а также война смыслов, подчеркнул Кириенко.

Ранее пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) РФ со ссылкой на председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина сообщила, что Госдепартамент США разослал по национальным телеком-холдингам указания, согласно которым они должны внедрять идею о борьбе с властью в России.

По информации спецслужбы, американские власти имеют цель вовлечь граждан РФ в противостояние с правительством и даже довести их до попытки вооруженного мятежа.

Минобороны заявило о попытке ракетного удара по Крыму, Ростовской и Калужской областям