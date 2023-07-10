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Госдепартамент США разослал по национальным телеком-холдингам указания, согласно которым они должны внедрять идею о борьбе с властью в России. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) РФ со ссылкой на Сергея Нарышкина.

"По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России", – цитирует заявление РИА Новости.

По информации спецслужбы, американские власти имеют цель вовлечь граждан РФ в противостояние с правительством и даже довести их до попытки вооруженного мятежа. В качестве воздействующих на сознание установок они используют слова о том, что российские власти якобы не способны защитить государство, а также говорят о неизбежности поражения России в противостоянии с Западом.

Наиболее важным сегментом аудитории для властей США являются молодежь и подростки, которых пытаются убедить в том, что свержение власти будет гарантировать России светлое будущее. В качестве примеров используют действия российских оппозиционеров и диверсантов.

На фоне подобного в СВР выразили сожаление. Там отметили, что с приходом на руководящие должности в государственном департаменте Энтони Блинкена и Виктории Нуланд ведомство превратилось "в смердящий полигон информационного мусора".

Ранее Нарышкин назвал ошибочными мысли Запада о возможности сокрушения России оружием. Последствия подобных заблуждений, по его словам, сегодня на себе ощущают бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), массово гибнущие за интересы властей Вашингтона.



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