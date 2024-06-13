Депутаты ГД предложили запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ

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Депутаты Госдумы предложили прописать в законодательстве такую норму, чтобы работник получал зарплату не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ) после вычета НДФЛ. Соответствующий законопроект внесут в ГД в четверг, 13 июня, сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу указывается, что проект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого гражданина на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного законом МРОТ.

Изменения предлагается внести в статью 133 Трудового кодекса России. Это позволит обеспечить ясность и прозрачность правового регулирования предоставления гарантий в виде МРОТ без какой-либо нужды обращаться для допразъяснений к актам Конституционного суда РФ, считают депутаты.

По словам Нилова, на сегодняшний день зарплату на уровне МРОТ получают около 5 миллионов россиян. Однако из-за того, что эта сумма еще и облагается подоходным налогом, то на руки выходит меньше МРОТ, что является недопустимым.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, в соответствии с которым может быть вдвое увеличен период ухода за ребенком, учитываемый в страховом пенсионном стаже.

До этого Владимир Путин заявил, что с 2025 года в России установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в российской экономике людей.