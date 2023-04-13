МИД Украины считает, что Черное море должно стать внутренними водами НАТО

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал демилитаризировать и превратить во внутренние воды НАТО Черное море, сообщает РИА Новости.

"Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское – в море НАТО. Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий", – сказал украинский министр.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что у Запада нет последовательной стратегии по Черному морю, в то время, как у России она всегда была.

Также Кулеба снова заявил о планах Киева установить свой контроль над вошедшими в состав РФ регионами.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ВСУ начнут контрнаступление тогда, когда будут готовы к нему на 100%. Он объяснил, что для такой готовности нужна дополнительная помощь, в частности, необходимо больше артиллерии и боеприпасов, ракет средней и большой дальности, танков и истребителей.

Как отмечали до этого СМИ, в Вашингтоне уже начали сомневаться, что предполагаемое контрнаступление Украины принесет значительные результаты. Это вызвано проблемами Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники. Перспективы скромных результатов ожидаемого наступления также подкреплены секретной оценкой Национального совета по разведке США, добавила пресса.



Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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