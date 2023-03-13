США готовы потратить рекордные 170 млрд долларов на закупку вооружений

Фото: ТАСС/dpa/Armin Weigel

Соединенные Штаты готовы потратить рекордные 170 миллиардов долларов, чтобы закупить вооружения в следующем финансовом году. Такие расходы предусмотрены проектом американского бюджета.

"Бюджет финансирует 170 миллиардов долларов на закупку, (что станет. – Прим. ред.) крупнейшим в истории", – передает РИА Новости сообщение Пентагона.

Кроме того, 145 миллиардов долларов направят на исследование, разработку и тестирование вооружений.

Ранее первый замглавы Минобороны США Кэтлин Хикс рассказала, что Соединенные Штаты планируют потратить 30,6 миллиарда долларов на закупку боеприпасов в следующем финансовом году.

До этого сообщалось, что военная помощь Украине от США, объем которой превысил 32 миллиарда долларов, существенно истощает запасы Вашингтона. Так, американцы передали Киеву более 1 миллиона снарядов калибра 155 миллиметров, в то время как производится в Штатах лишь 14 тысяч таких снарядов за месяц.



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