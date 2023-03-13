В США заявили о готовности потратить на закупку боеприпасов 30,6 млрд долларов

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Первый замглавы Минобороны США Кэтлин Хикс рассказала, что Соединенные Штаты планируют потратить 30,6 миллиарда долларов на закупку боеприпасов в следующем финансовом году.

"Только боеприпасов мы закупим в 2024 финансовом году на 30,6 миллиарда долларов, что почти на 12% больше, чем в 2023 финансовом году", – передает ТАСС ее слова.

Ранее стало известно, что США экономят на утилизации списанного вооружения, отправляя его на Украину.

Обозреватель Роджер Смит в статье для American Thinker напомнил, что сумма военной помощи Киеву составила более 46 миллиардов долларов. По его словам, для утилизации такого объема вооружений пришлось бы потратить около 35 миллиардов долларов.

Он обратил внимание на то, что запасы вооружения, которое необходимо списать, подходят к концу, а отправка военной помощи на Украину встречает все большее сопротивление в США.



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