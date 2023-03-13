Политолог предложил сделать день воссоединения России и Крыма государственным праздником

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

День воссоединения Крыма с Россией следует сделать государственным праздником. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Алексея Ярошенко.

"Крым вновь стал российским 18 марта 2014 года, хотя он всегда был и не переставал быть русской землей. Этот праздник должен стать государственным выходным наряду с такими знаменательными и очень важными праздниками, как День Победы, День России и День национального единства", – считает эксперт.

Политолог объяснил, что с 18 марта Россия прекратила разваливаться и начала укрепляться.

"Праздник должен войти в историю и стать Днем национального возрождения", – заключил он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в государстве. Однако пресс-секретарь президента РФ добавил, что на данный момент говорить о формате мероприятия рано.

Ранее Песков говорил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно. Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли власти РФ представить какие-либо обстоятельства, при которых полуостров мог бы вновь стать частью соседней страны.

Американский журналист побывал в Крыму и пообщался с местными жителями

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