Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков назвал политическим идиотом французского генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлеффа.

Так политик прокомментировал его слова о том, что Украина может нанести удары по парадам, посвященным празднованию 9 мая в России.

Российский политик предупредил, что подобные высказывания могут довести до прямого столкновения НАТО и России.

"Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве с пустой головой и полным непониманием возможных последствий", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Яковлефф в эфире французского телеканала LCI заявил, что Киев может назвать следующий большой парад в Москве военной целью.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны, которую сам ведет против России. Министр предупредил, что от НАТО стоит ожидать необдуманных и безответственных действий.



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