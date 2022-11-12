Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений – Эрдоган

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Россия оказывает сопротивление Западу, который на нее нападает почти без ограничений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия – это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление", – сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция, со своей стороны, пытается понять, как "открыть коридор мира".

Президент Турции добавил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и узнать, какие шаги в этом направлении планирует предпринять Москва.

Ранее Эрдоган заявил о планах переговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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