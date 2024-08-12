Боррель призвал ввести санкции ЕС против министра нацбезопасности Израиля

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Глава европейской дипломатической службы Жозеп Боррель заявил о необходимости ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Об этом он написал в соцсети X.

"Когда весь мир добивается перемирия в Газе, министр Бен-Гвир призывает к отключению воды и энергии гражданскому населению. Это призыв к военному преступлению", – заметил он.

По мнению Борреля, санкции против израильского министра должны быть на повестке ЕС.

Ранее стало известно об ударе израильской армии по школе в Газе утром 10 августа. По данным СМИ, страна обстреляла здание, где размещались беженцы, тремя ракетами. В результате погибли около 100 человек.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал военным преступлением и проявлением геноцида удар, который был нанесен по образовательному учреждению.