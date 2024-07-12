Трамп заявил, что украинский конфликт не должен был начинаться

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Украинский конфликт не должен был начинаться, заявил бывший лидер США Дональд Трамп. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В конфликте погибли много людей, мир должен быть заключен максимально быстро, считает экс-президент, чьи слова приводит RT.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Трампом и обсудил с ним вопросы урегулирования конфликта на Украине. Орбан отметил, что хорошей новостью дня является то, что экс-президент США "собирается решить эту проблему".

До этого Трамп заявил, что в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток. Как пишут СМИ, бывший американский лидер обдумывает сделку с Владимиром Путиным по поводу того, какие страны смогут присоединиться к Альянсу в обозримом будущем.