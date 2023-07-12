В США обсуждают возможность поставить Украине баллистические ракеты ATACMS – СМИ

Фото: U. S. ARMY

В администрации президента США начали обсуждать возможные поставки тактических баллистических ракет ATACMS на Украину, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на The New York Times. В свою очередь, американское издание ссылается на свои источники в США и Евросоюзе.

Речь идет о непубличных обсуждениях. При этом отмечается, что у Вашингтона не так много ATACMS – с 1980-х годов произвели около четырех тысяч таких ракет, и, как отмечается, эти запасы крайне необходимы Пентагону.

По мнению автора материала, передача ATACMS Киеву поставит под угрозу готовность армии США в других горячих точках. Окончательное решение по передаче вооружения еще не принято, однако, как говорится в статье, Штаты обеспокоены дефицитом снарядов в подразделениях ВСУ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Он отметил, что данные ракеты позволят Киеву наносить удары вглубь. При этом французский лидер выразил уверенность, что ракеты помогут Киеву "защищать свою территорию".

Позже в СМИ появились сообщения, что французские ракеты уже находятся на территории Украины.

Франция поставит Украине ракеты дальнего радиуса действия