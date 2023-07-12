07:45Политика
Лавров прибыл в Индонезию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН
Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Индонезии Джакарту для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС.
Планируется, что визит главы внешнеполитического ведомства РФ в Индонезию продлится до пятницы, 14 июля.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что в России не считают, что сложившиеся на сегодня международные отношения переживают своего рода новую холодную войну.
До этого глава министерства иностранных дел РФ заявил, что Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможное расширение НАТО.
Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО
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