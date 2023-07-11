Россия не считает, что мир переживает новую холодную войну – Лавров

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В России не считают, что сегодня международные отношения переживают своего рода новую холодную войну. Об этом в интервью индонезийской газете Kompas заявили глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некую новую холодную войну. Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка", – заметил министр.

Он заметил, что в мировой политике появляются новые центры силы, которые укрепляют свое влияние в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Глава российской дипломатии также затронул украинский конфликт, отметив, что тот не закончится, пока Запад хочет нанести России стратегическое поражение "руками своих киевских марионеток". По его словам, в этом вопросе позиция США и ЕС пока не изменилась.

Ранее Лавров заявил, что Запад одержим стремлением сохранить свою гегемонию и "осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте". При этом правила, которые продвигает Запад, только подрывают международное право, считает министр.

