РФ предпринимает заблаговременные шаги в ответ на возможное расширение НАТО – Лавров

Фото: kremlin.ru

Российская Федерация предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможное расширение НАТО. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные", – передает ТАСС слова министра.

Лавров сказал, что Россию поразило то, насколько быстро Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета ради вступления в Североатлантический альянс.

Он отметил, что нейтральный статус на протяжении долгих лет обеспечивал этим государствам самостоятельную роль, а также репутацию и авторитет как в Европе, так и на международной арене.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ратификацию документов о приеме Швеции в НАТО техническим вопросом. По его словам, правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО, в связи с чем было внесено предложение в парламент по этому вопросу много месяцев назад.

Также сообщалось, что парламент Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.