Венгрия назвала ратификацию документов о приеме Швеции в НАТО техническим вопросом

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Правительство Венгрии назвало ратификацию документов о приеме Швеции в НАТО техническим вопросом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий главу правительства Виктора Орбана в поездке на саммит Альянса в Вильнюсе.

По словам руководителя венгерского МИД, главными темами саммита будут украинский конфликт и вступление Швеции в НАТО.

"Позиция Венгрии ясна: нам нужен мир на Украине как можно скорее, чтобы сохранить жизни людей. И наша позиция по Швеции тоже ясна: правительство поддерживает ее вступление в НАТО, в связи с чем мы и внесли предложение в парламент по этому вопросу много месяцев назад. Теперь осталось лишь технически завершить процесс ратификации", – заявил Сийярто на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент страны. Тем не менее генсек НАТО не назвал конкретных дат, когда предполагается ратификация и окончательное присоединение Швеции.

Во вторник, 11 июля, стало известно, что парламент Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

Отмечается, что сначала заявка должна быть принята комиссией по иностранным делам Великого национального собрания страны. Затем она поступит на рассмотрение Генеральной ассамблеи парламента. После одобрения и публикации заявки в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью Эрдогана процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары завершится.