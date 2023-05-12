Власти назвали пиаром идею Литвы переименовать Калининград в Караляучус

Фото: depositphotos/Svtdep

Власти Калининградской области посчитали, что предложение литовских депутатов переименовать город не заслуживает внимания. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

По его словам, это предложение лишь повторяет прозвучавшие ранее польские предложения на эту тему.

"Эта инициатива двух депутатов литовского парламента, которые просто хотят, судя по всему, оседлать польский медиатренд, и все", – сказал Лысков.

Ранее депутаты сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предложили Государственной комиссии по литовскому языку называть Калининград Караляучус.

До этого комиссия по стандартизации географических названий Польши порекомендовала использовать польское название Крулевец для Калининграда. По мнению комиссии, русское название города является "искусственным" и не имеет отношения к истории населенного пункта. Кроме того, такое название воспринимается в Польше негативно, добавили польские эксперты.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на решение Польши переименовать Калининград предложил варианты названий для ее городов. При этом саму Польшу политик предложил наименовать Варшавским герцогством или Царством Польским "в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рекомендации польской комиссии, назвал подобное наставление "граничащим с безумием". По его словам, подобное уже сложно назвать русофобией.

