Премьер Грузии заявил, что власть не допустит открытия второго фронта для Украины

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Правящая партия "Грузинская мечта" не позволит открыться второму военному фронту в стране. Об этом сообщил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили.

"Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним – пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет. Я хочу пожелать всем бойцам на Украине вернуться в семьи здоровыми, но призываю вас, не поддавайтесь грязным провокациям", – передает его слова телекомпания "IMEDI".

Политик отметил, что участие военных в акциях протеста является неприемлемым. Гарибашвили добавил, что не следует пытаться спровоцировать беспорядки в стране.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси начались протесты. В результате власти страны пошли на уступки, и 10 марта правящая партия "Грузинская мечта" саботировала голосование во втором чтении, обеспечив отзыв документа из парламента.

Несмотря на попытки властей урегулировать ситуацию, 9 марта грузинская оппозиция потребовала от правительства уйти в отставку.

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