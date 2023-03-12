Точная дата выступления Мишустина в ГД станет известна на следующей неделе – Володин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Точная дата выступления главы кабмина Михаила Мишустина в Государственной думе станет известна на следующей неделе. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале.

"В соответствии со статьей 114 Конституции РФ правительство ежегодно отчитывается перед Государственной думой о работе за прошлый год", – написал спикер.

Володин отметил, что ориентировочно заседание состоится 22–23 марта. В данный момент профильные комитеты проводят встречи с вице-премьерами министрами в рамках подготовки отчета. Работа должна быть завершена в течение 10 дней.

Ранее Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме запланирован с 21 по 23 марта.

Последний отчет кабмина состоялся в апреле 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его блестящим. По его словам, Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина.

Он напомнил, что страна два года боролась с пандемией, теперь Россия борется с экономической войной, развязанной против нее.



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