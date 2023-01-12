Посол Украины в Лондоне заявил, что Киев отвел часть войск к белорусской границе

Фото: president.gov.ua

Киев перебросил часть подразделений ВСУ к границе с Белоруссией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Об этом сообщает Sky News.

"Нам приходится держать <...> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", – сказал он.

10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Он добавил, что группировка будет развернута в связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства.

17 октября группировка российско-белорусских войск приступила к работе в рамках поставленных задач. 6 января группировку усилили российской военной техникой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!