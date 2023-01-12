18:19Политика
Посол Украины в Лондоне заявил, что Киев отвел часть войск к белорусской границе
Фото: president.gov.ua
Киев перебросил часть подразделений ВСУ к границе с Белоруссией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Об этом сообщает Sky News.
"Нам приходится держать <...> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", – сказал он.
10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Он добавил, что группировка будет развернута в связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства.
17 октября группировка российско-белорусских войск приступила к работе в рамках поставленных задач. 6 января группировку усилили российской военной техникой.
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