Экс-посол США Салливан назвал недостоверными слухи о состоянии здоровья Путина

Фото: Москва 24/Иванко Игорь

Экс-посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан заявил, что у Владимира Путина нет проблем со здоровьем, а его внешние изменения связаны со стрессом. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Американский политик вспоминает, что российский лидер выглядел отлично во время их личных встреч в 2021 году.

"Каждый раз, когда я видел его, я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно. У него были ясные глаза. По сравнению с людьми, которые были рядом с ним, он выглядел великолепно", – отметил он.

Салливан признался, что в 2022 году он не виделся с Путиным. Однако бывший посол не сомневается, что у президента РФ нет никаких серьезных заболеваний в настоящий момент. По его мнению, те изменения, которые произошли во внешности Путина, связаны только со стрессом.

"Даже мой внешний вид изменился из-за стресса в Москве. Я считаю, что он находится в состоянии сильного стресса, что неудивительно", – добавил он.

Кроме того, Салливан обратил внимание на то, что американская разведка уже не раз ошибалась в своих диагнозах о здоровье ключевых игроков на мировой арене. Он напомнил, как в 2006 году были заявления о том, что Фиделю Кастро осталось жить три месяца.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от гриппа. По словам представителя Кремля, самочувствие российского лидера оценивалось как хорошее. Специалисты приняли необходимые меры для поддержания здоровья президента России.

Позднее официальный представитель Кремля заявил, что состояние здоровья Путина является вопросом государственной безопасности, поэтому его общение с прессой вряд ли будет проходить в допандемийном формате.

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