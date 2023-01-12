В Госдуме назвали провокацией украинскую марку с "горящим Кремлем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с горящим Кремлем, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев тешит себя призрачными иллюзиями и эта провокация еще отзовется украинским националистам. Он также призвал их вспомнить, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом.

Шеремет заметил, что такие выходки не сойдут с рук киевским властям. Националистам, засевшим во власти на Украине, он посоветовал готовиться к побегу из страны.

"Им недолго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены", – заключил депутат.



Ранее сообщалось, что в центре Киева появилась марка-фотозона, на которой изображен охваченный огнем Кремль, укутанный цветущим хлопком.

Она расположена на Крещатике – у здания Киевской городской государственной администрации, где ранее стояла фотозона с изображением на тему теракта на Крымском мосту. Тогда жители Киева массово устраивали там фотосессии.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

После этого Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

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