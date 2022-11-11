Политолог предрек закат политической карьеры Дональда Трампа

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Журналист и политолог Георгий Бовт, комментируя итоги выборов в конгресс США, на которых республиканцам не удалось победить демократов с разгромом, предрек закат политической карьеры Дональда Трампа. Об этом сообщает радио КП.

Бовт выразил мнение, что демократы провели эффективную кампанию, сыграв в том числе на участии в ней 45-го президента США. По словам политолога, если Трамп пойдет избираться на второй срок, то может проиграть праймериз своей собственной партии.

"Он больше не палочка-выручалочка, он больше не тянет Республиканскую партию наверх, и сейчас будет идти активный поиск того, кто сможет победить Трампа на промежуточных выборах и выдвинуться от Республиканской партии вместо него", – заявил Бовт.

Ранее экс-президент США заявил, что состоявшиеся выборы в американский конгресс были отчасти разочаровывающими, при этом он все равно назвал их итоги своей очень большой победой.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах прошли 8 ноября. В настоящее время продолжается подсчет голосов. По итогам голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате.

Эксперт прокомментировал американские промежуточные выборы в конгресс

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