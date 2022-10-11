Замгенсека ООН и глава ЮНКТАД отправятся в Москву 16 октября

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гриффитс и Гринспан обсудят с российскими коллегами зерновую сделку и содействие экспорту зерна и удобрений РФ.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на важность снятия ограничений с экспорта продовольствия и удобрений из России. Российский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу за вклад в заключение зерновой сделки.

Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна 22 июля. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.



Россия расширит экспорт зерновых на мировые рынки – Путин

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