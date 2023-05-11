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00:30

Политика

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: depositphotos/billperry

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению населения.

Согласно его данным, сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ночь на 8 мая город пережил самую массированную атаку с начала спецоперации на Украине.

До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о массированном применении БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на территории Украины.

Киев заявил о самом интенсивном воздушном ударе с начала года

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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