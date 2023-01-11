Власти Британии подтвердили, что Лондон предоставит Киеву танки – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Британские власти подтвердили, что Лондон запланировал поддержать Украину, предоставив Киеву танки. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра государства Риши Сунака.

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем (предоставления. – Прим. ред.) военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны", – говорится в сообщении.

До этого в прессу поступала информация, что Великобритания впервые с начала конфликта на Украине начала рассматривать вероятность предоставления Киеву до 10 танков Challenger 2.

Кроме того, 3 января после разговора с Владимиром Зеленским Сунак поделился, что британская сторона будет продолжать оказывать поддержку Киеву.



Новый премьер Британии Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев

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