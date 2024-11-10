WSJ: Пентагон отказал Зеленскому в приоритетной поставке систем ATACMS

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Шеф Пентагона Ллойд Остин отказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и советника из правительства Украины.

Остин заявил Зеленскому, что тот просит слишком много, требуя от Вашингтона нарушить давние соглашения с другими заказчиками.

Ранее Ллойд Остин выразил сомнения, что Украина сможет "достать" ударами американских ракет большой дальности военные базы на территории России. По его мнению, российские власти давно подготовились к подобному сценарию и уже переместили воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.

По информации СМИ, администрация президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом победившего на выборах республиканца Дональда Трампа.